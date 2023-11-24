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Обильные снегопады выгнали спецтехнику на ночные дороги Свердловской области

15.42 Воскресенье, 3 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прошедший минувшей ночью снегопад в Свердловской области заставил работников дорожных служб трудиться до рассвета. Им предстояло убрать снежный покров, который, по сообщению Управления автомобильных дорог, вырос на 10 сантиметров.

Управление автомобильных дорог Свердловской области отчиталось, что на улицы населённых пунктов региона для уборки снега было направлено три сотни единиц техники. Помимо прочего, в это число входят 218 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом и 17 автогрейдеров. Организация сообщила, что предписания о необходимости вывода дополнительной техники на участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями направляются подрядчикам в онлайн-режиме.

Одним из самых сложных участков в Свердловской области стала автодорога «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Из-за обилия выпавшего снега её даже перекрывали на несколько часов, направляя автомобилистов в объезд. Всю ночь техника для уборки снега работала и на улицах самого Екатеринбурга. И не всех жителей это порадовало. Многие остались недовольны тем, что ночную тишину нарушало гудение тракторов и автогрейдеров.

Можно предположить, что столь усердная работа дорожников вызвана не только обильными снегопадами. Вероятно, определённое воздействие на их оперативность и активность оказало прошедшее на этой неделе совещание в Управлении ГИБДД по Свердловской области с участием прокурорских начальниц.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:31 В клинике «ЗооДоктор» реставрировали лапку екатеринбургской кошечке
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17:38 В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
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14:38 Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
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13:19 В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
20:44 Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
20:04 У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
19:20 Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
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