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Обильные снегопады выгнали спецтехнику на ночные дороги Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прошедший минувшей ночью снегопад в Свердловской области заставил работников дорожных служб трудиться до рассвета. Им предстояло убрать снежный покров, который, по сообщению Управления автомобильных дорог, вырос на 10 сантиметров.
Управление автомобильных дорог Свердловской области отчиталось, что на улицы населённых пунктов региона для уборки снега было направлено три сотни единиц техники. Помимо прочего, в это число входят 218 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом и 17 автогрейдеров. Организация сообщила, что предписания о необходимости вывода дополнительной техники на участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями направляются подрядчикам в онлайн-режиме.
Одним из самых сложных участков в Свердловской области стала автодорога «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Из-за обилия выпавшего снега её даже перекрывали на несколько часов, направляя автомобилистов в объезд. Всю ночь техника для уборки снега работала и на улицах самого Екатеринбурга. И не всех жителей это порадовало. Многие остались недовольны тем, что ночную тишину нарушало гудение тракторов и автогрейдеров.
Можно предположить, что столь усердная работа дорожников вызвана не только обильными снегопадами. Вероятно, определённое воздействие на их оперативность и активность оказало прошедшее на этой неделе совещание в Управлении ГИБДД по Свердловской области с участием прокурорских начальниц.
Управление автомобильных дорог Свердловской области отчиталось, что на улицы населённых пунктов региона для уборки снега было направлено три сотни единиц техники. Помимо прочего, в это число входят 218 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом и 17 автогрейдеров. Организация сообщила, что предписания о необходимости вывода дополнительной техники на участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями направляются подрядчикам в онлайн-режиме.
Одним из самых сложных участков в Свердловской области стала автодорога «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Из-за обилия выпавшего снега её даже перекрывали на несколько часов, направляя автомобилистов в объезд. Всю ночь техника для уборки снега работала и на улицах самого Екатеринбурга. И не всех жителей это порадовало. Многие остались недовольны тем, что ночную тишину нарушало гудение тракторов и автогрейдеров.
Можно предположить, что столь усердная работа дорожников вызвана не только обильными снегопадами. Вероятно, определённое воздействие на их оперативность и активность оказало прошедшее на этой неделе совещание в Управлении ГИБДД по Свердловской области с участием прокурорских начальниц.
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