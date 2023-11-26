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Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП

13.04 Воскресенье, 3 декабря 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Управлении ГИБДД по Свердловской области прошло расширенное совещание по чрезвычайной ситуации, сложившейся на местных дорогах. Уже в самом начале мероприятия прозвучали заявления, которые, по хорошему, должны привести к кадровым перестановкам среди чиновничества, а то и к серьёзным наказаниям ответственных.

Открывая совещание, врио главного госавтоинспектора региона Дмитрий Кузнецов заявил: «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах».

Среди перечисленных Кузнецовым факторов, возникших на дорогах области в следствие такого недостаточного контроля: гололедица, рыхлый снег на проезжей части и различные дефекты обочин. Особо острой ситуация на свердловских дорогах стала в период с 28 по 29 ноября, когда регион накрыли осадки в виде снега, ледяного дождя, сопровождавшимися резкими перепадами температуры. Климатические условия тут же сказались на количестве дорожно-транспортных происшествий, в том числе — настолько массовых, что новости о них разошлись далеко за пределы Свердловской области. Для обеспечения безопасности движения транспорта и недопущения дорожных аварий в период октября-ноября уходящего года Госавтоинспекцией 32 раза вводились ограничения в движении транспортных средств на тех или иных дорогах области.

Таких тяжёлых последствий можно было избежать, если бы своевременно, повсеместно и в полном объёме была организована уборка дорожного полотна. Меж тем, как отмечают в областном Управлении ГИБДД, владельцами дорог оперативные и превентивные меры не принимались. Подполковник Кузнецов отметил недостаточную организацию работы дорожных служб по предупреждению возникновения опасного состояния покрытия дорог.

На совещании было заявлено, что органами внутренних дел проводится расследование причин и условий, способствующих тяжким и резонансным ДТП. По результатам расследования будут приняты процессуальные решения. В этой связи более, чем уместным было присутствие на прошедшем совещании прокурора города Екатеринбурга старшего советника юстиции Светланы Кузнецовой и прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Свердловской области младшего советника юстиции Яны Астраханцевой.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:04 Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП
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12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
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20:04 У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
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