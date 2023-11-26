Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Управлении ГИБДД по Свердловской области прошло расширенное совещание по чрезвычайной ситуации, сложившейся на местных дорогах. Уже в самом начале мероприятия прозвучали заявления, которые, по хорошему, должны привести к кадровым перестановкам среди чиновничества, а то и к серьёзным наказаниям ответственных.Открывая совещание, врио главного госавтоинспектора региона Дмитрий Кузнецов заявил: «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах».Среди перечисленных Кузнецовым факторов, возникших на дорогах области в следствие такого недостаточного контроля: гололедица, рыхлый снег на проезжей части и различные дефекты обочин. Особо острой ситуация на свердловских дорогах стала в период с 28 по 29 ноября, когда регион накрыли осадки в виде снега, ледяного дождя, сопровождавшимися резкими перепадами температуры. Климатические условия тут же сказались на количестве дорожно-транспортных происшествий, в том числе — настолько массовых, что новости о них разошлись далеко за пределы Свердловской области. Для обеспечения безопасности движения транспорта и недопущения дорожных аварий в период октября-ноября уходящего года Госавтоинспекцией 32 раза вводились ограничения в движении транспортных средств на тех или иных дорогах области.Таких тяжёлых последствий можно было избежать, если бы своевременно, повсеместно и в полном объёме была организована уборка дорожного полотна. Меж тем, как отмечают в областном Управлении ГИБДД, владельцами дорог оперативные и превентивные меры не принимались. Подполковник Кузнецов отметил недостаточную организацию работы дорожных служб по предупреждению возникновения опасного состояния покрытия дорог.На совещании было заявлено, что органами внутренних дел проводится расследование причин и условий, способствующих тяжким и резонансным ДТП. По результатам расследования будут приняты процессуальные решения. В этой связи более, чем уместным было присутствие на прошедшем совещании прокурора города Екатеринбурга старшего советника юстиции Светланы Кузнецовой и прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Свердловской области младшего советника юстиции Яны Астраханцевой.