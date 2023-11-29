К очередной магнитной буре следует готовиться людям с метеозависимостью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Учёные Института космических исследований РАН предсказали, что на следующей неделе на Землю вновь обрушится сильная магнитная буря. Свой прогноз они строят на основании наблюдений за изменениями на Солнце.Большая магнитная буря прошлась по Земле буквально на днях, что хорошо почувствовали на состоянии своего здоровья метеозависимые люди. Но не успели они расслабиться, как стало известно, что новый «шквал с Солнца» приближается к планете. Земли он должен достичь уже в понедельник, 4 декабря, а продолжится около трёх дней. Это значит, что землян с метеопатией вновь ждут мигрени, скачки кровеносного давления и прочие «лёгкие» недомогания.Меж тем, магнитная буря — не единственная напасть, которая надвигается на Свердловскую область. Здесь, помимо неё ожидают резкое похолодание до -28 градусов (прогнозируется на среду, четверг и пятницу), снегопады и метели. И порадовать в подобных прогнозах может только два обстоятельства — три дня лютого мороза должны смениться возвращением мягких холодков, а в период магнитных бурь возможны наблюдения красивейшего небесного видения, северного сияния, даже на территории далеко не самой северной в России Свердловской области.