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К очередной магнитной буре следует готовиться людям с метеозависимостью

14.46 Воскресенье, 3 декабря 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Учёные Института космических исследований РАН предсказали, что на следующей неделе на Землю вновь обрушится сильная магнитная буря. Свой прогноз они строят на основании наблюдений за изменениями на Солнце.

Большая магнитная буря прошлась по Земле буквально на днях, что хорошо почувствовали на состоянии своего здоровья метеозависимые люди. Но не успели они расслабиться, как стало известно, что новый «шквал с Солнца» приближается к планете. Земли он должен достичь уже в понедельник, 4 декабря, а продолжится около трёх дней. Это значит, что землян с метеопатией вновь ждут мигрени, скачки кровеносного давления и прочие «лёгкие» недомогания.

Меж тем, магнитная буря — не единственная напасть, которая надвигается на Свердловскую область. Здесь, помимо неё ожидают резкое похолодание до -28 градусов (прогнозируется на среду, четверг и пятницу), снегопады и метели. И порадовать в подобных прогнозах может только два обстоятельства — три дня лютого мороза должны смениться возвращением мягких холодков, а в период магнитных бурь возможны наблюдения красивейшего небесного видения, северного сияния, даже на территории далеко не самой северной в России Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:24 В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске
13:29 Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
13:04 Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП
12:13 В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка
17:38 В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
16:59 Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
14:38 Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
13:30 Найденным трупом на Краснолесья в Екатеринбурге оказалась молодая девушка
13:19 В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
20:44 Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
20:04 У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
19:20 Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
18:47 Несовершеннолетний житель Туринска изнасиловал ребёнка на 6 лет младше
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