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В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка
Фото: телеграм-чат Калиновского лесопарка
В Калиновском лесопарке неравнодушные граждане нашли одинокого щенка. Собачьему ребёнку от силы 3 месяца, а где его родители — неизвестно.
В телеграм-чате Калиновского лесопарка на этой неделе появилось сообщение о том, что неизвестные разломали шалашики и будки для стаи бродячих собак. Эта стая жила в Калиновском лесопарке, многие из её представителей были уже помечены биркой, указывающей, что собаку отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и, признав неопасной, отпустили. Некоторые из местных жителей соорудили зимние убежища для бродяжек. Но недавно приехала грузовая машина и «собачий городок» уничтожила, вывезя все строения на свалку. А вскоре люди перестали замечать и хвостатых обитателей уничтоженных шалашиков. Зато заметили в том же Калиновском лесопарке одинокого малыша.
Судя по всему, за собачьей стаей наведались собаколовы. Всех отловить, как водится не сумели, часть животных распугали и рассеяли по лесу. А один щенок остался в полном одиночестве. Сейчас мальчика сердобольная жительница Орджоникидзевского района припрятала в подъезде своего дома. В квартиру взять она его не может и в срочном порядке ищет для малыша дом. Понятно, что в подъезде его никто терпеть не станет, а уже через несколько дней в Екатеринбург нагрянут морозы под 30 градусов. То есть, выпустить его на улицу — значит, подписать щенку смертный приговор.
Желающие взять лесного щенка к себе домой могут узнать нынешнее его местоположение в чате Калиновского лесопарка.
В телеграм-чате Калиновского лесопарка на этой неделе появилось сообщение о том, что неизвестные разломали шалашики и будки для стаи бродячих собак. Эта стая жила в Калиновском лесопарке, многие из её представителей были уже помечены биркой, указывающей, что собаку отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и, признав неопасной, отпустили. Некоторые из местных жителей соорудили зимние убежища для бродяжек. Но недавно приехала грузовая машина и «собачий городок» уничтожила, вывезя все строения на свалку. А вскоре люди перестали замечать и хвостатых обитателей уничтоженных шалашиков. Зато заметили в том же Калиновском лесопарке одинокого малыша.
Судя по всему, за собачьей стаей наведались собаколовы. Всех отловить, как водится не сумели, часть животных распугали и рассеяли по лесу. А один щенок остался в полном одиночестве. Сейчас мальчика сердобольная жительница Орджоникидзевского района припрятала в подъезде своего дома. В квартиру взять она его не может и в срочном порядке ищет для малыша дом. Понятно, что в подъезде его никто терпеть не станет, а уже через несколько дней в Екатеринбург нагрянут морозы под 30 градусов. То есть, выпустить его на улицу — значит, подписать щенку смертный приговор.
Желающие взять лесного щенка к себе домой могут узнать нынешнее его местоположение в чате Калиновского лесопарка.
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