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В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка

12.13 Воскресенье, 3 декабря 2023
Фото: телеграм-чат Калиновского лесопарка
В Калиновском лесопарке неравнодушные граждане нашли одинокого щенка. Собачьему ребёнку от силы 3 месяца, а где его родители — неизвестно.

В телеграм-чате Калиновского лесопарка на этой неделе появилось сообщение о том, что неизвестные разломали шалашики и будки для стаи бродячих собак. Эта стая жила в Калиновском лесопарке, многие из её представителей были уже помечены биркой, указывающей, что собаку отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и, признав неопасной, отпустили. Некоторые из местных жителей соорудили зимние убежища для бродяжек. Но недавно приехала грузовая машина и «собачий городок» уничтожила, вывезя все строения на свалку. А вскоре люди перестали замечать и хвостатых обитателей уничтоженных шалашиков. Зато заметили в том же Калиновском лесопарке одинокого малыша.

Судя по всему, за собачьей стаей наведались собаколовы. Всех отловить, как водится не сумели, часть животных распугали и рассеяли по лесу. А один щенок остался в полном одиночестве. Сейчас мальчика сердобольная жительница Орджоникидзевского района припрятала в подъезде своего дома. В квартиру взять она его не может и в срочном порядке ищет для малыша дом. Понятно, что в подъезде его никто терпеть не станет, а уже через несколько дней в Екатеринбург нагрянут морозы под 30 градусов. То есть, выпустить его на улицу — значит, подписать щенку смертный приговор.

Желающие взять лесного щенка к себе домой могут узнать нынешнее его местоположение в чате Калиновского лесопарка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:29 Арестован второй фигурант по делу о покушении на екатеринбургского студента
17:31 В клинике «ЗооДоктор» реставрировали лапку екатеринбургской кошечке
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14:24 В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске
13:29 Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
13:04 Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП
12:13 В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка
17:38 В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
16:59 Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
14:38 Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
13:30 Найденным трупом на Краснолесья в Екатеринбурге оказалась молодая девушка
13:19 В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
20:44 Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
20:04 У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
19:20 Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
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