Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря

Алиса Левина © Вечерние ведомости

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном снегопаде и возможной метели на территории региона. Непогода ожидается в воскресенье, 3 декабря.Спасатели также напомнили телефоны экстренных служб: 101 и 112.На момент публикации в Екатеринбурге минус пять и снежного циклона пока нет. Однако синоптики предупреждают о возможной метели.