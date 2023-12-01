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Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
Фото: ВВ
МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном снегопаде и возможной метели на территории региона. Непогода ожидается в воскресенье, 3 декабря.
Спасатели также напомнили телефоны экстренных служб: 101 и 112.
На момент публикации в Екатеринбурге минус пять и снежного циклона пока нет. Однако синоптики предупреждают о возможной метели.
Спасатели также напомнили телефоны экстренных служб: 101 и 112.
На момент публикации в Екатеринбурге минус пять и снежного циклона пока нет. Однако синоптики предупреждают о возможной метели.
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Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
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29 ноября 2023