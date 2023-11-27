В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Первоуральске снова проблемы с водоснабжением. На этот раз нет горячей воды, однако могут быть перебои и с холодной, но хотя бы организован подвоз воды.По информации Четвертого телеканала, авария произошла на Нижнесергинском водопроводе. При этом в местном Водоканале каналу заявили, что место аварии ищут.Напомним, что в последние месяцы первоуральцы уже сталкивались и с полным отключением любой воды и с частичными. На этот раз оргазован подвоз воды, а жителям рекомендовали запасаться водой. Нижнесергинский водовод обеспечивает водой практически весь город, сообщают СМИ.