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Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране на IX Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ, где центр победил в номинации «Лучшая практика взаимодействия с НКО».
Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Подчеркивается, что девять лет в регионе на 58% удалось сократить темпы распространения ВИЧ-инфекции. Также за семь лет в 3,3 раза сократилась заболеваемость среди молодых людей.
До конца 2023 года свердловский центр планирует охватить обследованием не менее 32% уральцев.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Подчеркивается, что девять лет в регионе на 58% удалось сократить темпы распространения ВИЧ-инфекции. Также за семь лет в 3,3 раза сократилась заболеваемость среди молодых людей.
«99% детей, родившихся от ВИЧ-позитивных женщин, не получили вирус от мамы благодаря усилиям уральских врачей»,
– отмечают в ДИПе.
До конца 2023 года свердловский центр планирует охватить обследованием не менее 32% уральцев.
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