



– отмечают в ДИПе. «99% детей, родившихся от ВИЧ-позитивных женщин, не получили вирус от мамы благодаря усилиям уральских врачей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране на IX Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ, где центр победил в номинации «Лучшая практика взаимодействия с НКО».Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Подчеркивается, что девять лет в регионе на 58% удалось сократить темпы распространения ВИЧ-инфекции. Также за семь лет в 3,3 раза сократилась заболеваемость среди молодых людей.До конца 2023 года свердловский центр планирует охватить обследованием не менее 32% уральцев.