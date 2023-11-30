Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев попросили не выходить на лед Городского пруда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцев попросили не выходить на лед Городского пруда. По данным госинспекции по маломерным судам (ГИМС), первый слой льда на Исети составил восемь сантиметров, а сверху образовалась наледь толщиной в два сантиметра, что делает выход на его поверхность небезопасным.
В связи с этим специалисты ГИМС рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок по замерзшим водоемам, пока минимальная толщина льда не достигнет десяти сантиметров.
В связи с этим специалисты ГИМС рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок по замерзшим водоемам, пока минимальная толщина льда не достигнет десяти сантиметров.
«А лучше – не ходить по ним вовсе. Например, на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод. Это район "Плотинки", "ДИВСа", Театра драмы и несколько других»,
– пояснил старший государственный инспектор Центра ГИМС Андрей Кустовлянкин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Сад Нурова наведались вандалы
27 ноября 2023
27 ноября 2023
В уральской столице пропала 14-летняя девочка
29 ноября 2023
29 ноября 2023