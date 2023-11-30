



– пояснил старший государственный инспектор Центра ГИМС Андрей Кустовлянкин. «А лучше – не ходить по ним вовсе. Например, на Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод. Это район "Плотинки", "ДИВСа", Театра драмы и несколько других»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцев попросили не выходить на лед Городского пруда. По данным госинспекции по маломерным судам (ГИМС), первый слой льда на Исети составил восемь сантиметров, а сверху образовалась наледь толщиной в два сантиметра, что делает выход на его поверхность небезопасным.В связи с этим специалисты ГИМС рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок по замерзшим водоемам, пока минимальная толщина льда не достигнет десяти сантиметров.