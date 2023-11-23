Временный мост через реку Ревда увечит местных жителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Массовые жалобы на временную переправу через реку Ревда раздаются в соцсетях и отправляются к городским властям. В последние дни подходы к временному мосту и ступени на него покрылись льдом. Уже есть травмировавшиеся.Накануне, 29 ноября, местный житель поскользнулся возле закрытого на ремонт Шарминского моста, когда пытался пересечь реку по «времянке». Падение оказалось не из тех, когда «поднялся, отряхнулся и пошёл дальше». Мужчина попал в больницу с травмой — у него диагностирован перелом ребра.В этом месте падают многие прохожие и, если не будут предприняты серьёзные меры по устранению гололёда, травмы наверняка будут. Пока же здесь только присыпали отсевом скользкие ступени лестницы. «В гололёд это — что мёртвому припарки», — пишет в ВК-сообществе «Ревда-Инфо» женщина, которая сегодня тоже едва не получила травму возле Шараминского моста. Она уверена, что он перелома позвоночника её спас только висящий за спиной рюкзак, смягчивший удар об заледеневшую землю.Шараминский мост через Ревду закрыли на капитальный ремонт в конце июня. Работами занимается пермская компания «СтройПроект». Её работники должны заменить часть балок, обновить перила, заасфальтировать поверхность моста, установить освещение. На это выделено 53 миллиона рублей. По договору обновлённый мост должен открыться в феврале 2024 года. Пока же машины ходят в объезд, а прохожие с риском для здоровья пользуются обледеневшим временным мостком.