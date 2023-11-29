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Из-за гололёда приходится быть осторожными не только свердловским автомобилистам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Необычно тёплая для Урала поздняя осень играет с жителями городов и посёлков Свердловской области злые шутки. Недавно выпавший снег в дневное время подтаивает под тёплым, почти весенним солнцем, а ближе к вечеру делает улицы предательски скользкими.
Повсеместный гололёд сегодня уже привёл к многочисленным авариям, в числе которых — рекордное по количеству столкнувшихся машин ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге. Но не только автомобилистам приходится быть крайне осторожными в пути, ведь гололёд образуется не только на проезжей части. Тонкой скользкой коркой покрылись и тротуары. А также площади, лестницы и тропинки во всех населённых пунктах области. Не придётся поэтому удивляться, если на этой неделе будут побиты и рекорды посещаемости свердловчан травмпунктов.
Администрация Екатеринбурга, меж тем, отчиталась, что на борьбу с гололёдом в городе направлены 250 машин и 400 рабочих. Трудиться им в усиленном режиме, видимо, придётся как минимум до конца недели, пока окончательно не установится хоть сколько-то похожая на зимнюю погода.
Повсеместный гололёд сегодня уже привёл к многочисленным авариям, в числе которых — рекордное по количеству столкнувшихся машин ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге. Но не только автомобилистам приходится быть крайне осторожными в пути, ведь гололёд образуется не только на проезжей части. Тонкой скользкой коркой покрылись и тротуары. А также площади, лестницы и тропинки во всех населённых пунктах области. Не придётся поэтому удивляться, если на этой неделе будут побиты и рекорды посещаемости свердловчан травмпунктов.
Администрация Екатеринбурга, меж тем, отчиталась, что на борьбу с гололёдом в городе направлены 250 машин и 400 рабочих. Трудиться им в усиленном режиме, видимо, придётся как минимум до конца недели, пока окончательно не установится хоть сколько-то похожая на зимнюю погода.
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