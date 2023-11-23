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В Екатеринбурге продлили перекрытие Народной Воли до августа 2024 года
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия движения по улице Народной Воли, на участке от 8 Марта до дома №2 по Степана Разина, где сейчас проводятся работы по реконструкции улицы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям», перекрытие должно будет продлиться до 30 июля 2024 года. Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать с 28 июня по 30 августа 2023 года. Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием.
Объехать перекрытый участок можно по улице Декабристов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям», перекрытие должно будет продлиться до 30 июля 2024 года. Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать с 28 июня по 30 августа 2023 года. Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием.
Объехать перекрытый участок можно по улице Декабристов.
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