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В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Народной воли
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 28 июня по 30 августа этого года закроют движение по улице Народной воли. Там будут проводиться работы по реконструкции дороги, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будет действовать на участке улицы от 8 Марта до дома № 2 по Степана Разина. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытие по улице Декабристов.
Напомним, что на улице Народной воли также продолжает действовать ограничение движения до 1 июля на участке от 8 Марта до Степана Разина.
Ограничения будет действовать на участке улицы от 8 Марта до дома № 2 по Степана Разина. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытие по улице Декабристов.
«Схема движения общественного транспорта в связи с перекрытием не изменится»,
– отметили в мэрии.
Напомним, что на улице Народной воли также продолжает действовать ограничение движения до 1 июля на участке от 8 Марта до Степана Разина.
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