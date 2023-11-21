Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы

09.28 Вторник, 28 ноября 2023
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
В Екатеринбурге местные жители жалуются на открытый колодец рядом с улицей Решетникова возле школы №140. По их словам, его не закрывают уже месяц.

«Закрыт он только поддоном, который естественно можно снять. Хотелось, чтобы ответственные обратили внимание и решили проблему»,

приводят слова горожанина в сообществе «Инцидент Екатеринбург».


Напомним, что 26 октября в уральской столице на Уралмаше в открытый колодец с кипятком, который был прикрыт оконной рамой, провалился школьник.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
21 ноября 2023
В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
24 ноября 2023
Екатеринбуржцы стали больше помогать своим родителям деньгами
22 ноября 2023
По новым адресным табличкам можно будет узнать примерный возраст здания в Екатеринбурге
21 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:28 Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы
20:39 Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса
20:21 Книга Алексея Иванова «Ёбург» получит экранное воплощение
19:19 На Сибирском тракте спасают щенков
18:51 В Сад Нурова наведались вандалы
18:29 В Каменске-Уральском разбился мужчина
17:49 Свердловские власти поддержали идею о выделении 79 млн на зарплаты лесничим
17:18 Уральцы чаще стали отдыхать в Красноярском крае
16:32 В Свердловской области предложили снизить тариф за ЖКХ для малоимущих
15:58 В Свердловской области за неделю выявили 35,6 тысячи случаев ОРВИ
15:37 В Екатеринбурге с 1 декабря 34-й троллейбус будет доезжать до ГКБ №7
15:17 Екатеринбурженка получала социальные выплаты на несуществующего ребенка
14:39 В Свердловской области 101-летней пациентке заменили кардиостимулятор
14:01 В Каменске-Уральском Чкаловский поселок остался без горячей воды
13:28 Малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в Екатеринбург
13:02 В пруде Режа обнаружили мазут
12:31 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после перестрелки в торговом центре
12:05 В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
11:35 Екатеринбургский «Гортрнас» договорился об отсрочке оплаты топлива
11:03 Три человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
10:35 В Екатеринбурге будут судить мужчину, зарезавшего медбрата из-за стука в дверь
10:00 В Кольцово сел самолет Superjet 100 в ливрее Государственного Эрмитажа
09:33 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
21:24 Начало недели в Свердловской области будет тёплым
20:37 В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка
19:44 На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД
Все новости Свердловской области
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
10:48 Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
11:26 Росстат: апельсины подорожали на 80%, бананы — почти на 50%
10:50 В Дублине 400 полицейских продолжают патрулировать город после массовых беспорядков
17:59 Жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе у всех на виду
17:07 В Дагестане задержан директор кадетского корпуса, генерал-майор подозревается в хищении
16:21 В Орле полицейские, избившие задержанного, получили по три года колонии
15:24 ВЦИОМ: в топ музыкантов, которыми гордятся россияне, попали Шаман, Газманов и Шевчук
14:22 В «Руспродсоюзе» объяснили, почему в России подорожал хлеб
13:33 На Кубани из-за сильного ливня подтопило более 90 дворов
13:11 В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Финляндией
12:10 В ФБР заявили, что взрыв на границе США и Канады не был терактом
Все новости России и мира
09:28 Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы
20:39 Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса
20:21 Книга Алексея Иванова «Ёбург» получит экранное воплощение
19:19 На Сибирском тракте спасают щенков
18:51 В Сад Нурова наведались вандалы
18:29 В Каменске-Уральском разбился мужчина
17:49 Свердловские власти поддержали идею о выделении 79 млн на зарплаты лесничим
17:18 Уральцы чаще стали отдыхать в Красноярском крае
16:32 В Свердловской области предложили снизить тариф за ЖКХ для малоимущих
15:58 В Свердловской области за неделю выявили 35,6 тысячи случаев ОРВИ
15:37 В Екатеринбурге с 1 декабря 34-й троллейбус будет доезжать до ГКБ №7
15:17 Екатеринбурженка получала социальные выплаты на несуществующего ребенка
14:39 В Свердловской области 101-летней пациентке заменили кардиостимулятор
14:01 В Каменске-Уральском Чкаловский поселок остался без горячей воды
13:28 Малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в Екатеринбург
13:10 Ученые ПНИПУ изучили, как очистить почву от гербицидов
13:02 В пруде Режа обнаружили мазут
12:31 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после перестрелки в торговом центре
12:05 В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
11:35 Екатеринбургский «Гортрнас» договорился об отсрочке оплаты топлива
11:03 Три человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
10:52 В Перми судебные приставы помогли молодой матери вернуть работу
10:35 В Екатеринбурге будут судить мужчину, зарезавшего медбрата из-за стука в дверь
10:00 В Кольцово сел самолет Superjet 100 в ливрее Государственного Эрмитажа
09:33 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
21:24 Начало недели в Свердловской области будет тёплым
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK