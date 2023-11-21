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Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
В Екатеринбурге местные жители жалуются на открытый колодец рядом с улицей Решетникова возле школы №140. По их словам, его не закрывают уже месяц.
Напомним, что 26 октября в уральской столице на Уралмаше в открытый колодец с кипятком, который был прикрыт оконной рамой, провалился школьник.
«Закрыт он только поддоном, который естественно можно снять. Хотелось, чтобы ответственные обратили внимание и решили проблему»,
– приводят слова горожанина в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что 26 октября в уральской столице на Уралмаше в открытый колодец с кипятком, который был прикрыт оконной рамой, провалился школьник.
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