На Сибирском тракте спасают щенков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бездомные щенки едва не погибли на Сибирском тракте. Единственное укрытие, которое нашла для своих малышей хвостатая мамаша — старые автомобильные гаражи — как оказалось, таили опасную ловушку.Пока щенки были совсем маленькими, казалось, только голод и холод грозили их существованию. Но стоило им подрасти, и собачьи дети в любопытстве своём нашли приключение себе на мохнатые задние точки. Все пятеро, исследуя окружающее пространство, провалились в заброшенную овощную яму, и выбраться оттуда сами не смогли.Там, в яме, их и обнаружила девушка, которое некоторое время назад заметила бродяжек и озаботилась их судьбой. Она ездила подкармливать собаку со щенками, одновременно подыскивая для них более надёжное место для житья. Очередной визит к подопечным обернулся спасательной операцией.Девушка нашла себе помощника в лице охранника ближайшей школы. Вместе они принесли к овощной яме лестницу и вызволили четверых пленников из-под земли. И обратно бродяжничать уже не пустили – пристроили хотя бы временно в приют. На воле пока остаются только ещё один малыш вместе с мамой. Сейчас решается вопрос о том, как их отловить и где приютить.Зооволонтёры, занимающиеся судьбой собаки и её отпрысков, объявили сбор средств. Деньги нужны на оплату приюта, корм, вакцинацию щенков и стерилизацию их мамы. Желающие поддержать рублём спасение бродяжек, могут направлять посильные средства на счёт Сбербанка и «Тинькоффа», привязанные к номеру 89501949199.