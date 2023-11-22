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В Свердловской области за неделю выявили 35,6 тысячи случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в период с 20 по 26 ноября ОРВИ подтвердилась у 35,6 тысячи человек, что выше уровня прошлой недели на 11,8% и выше среднего многолетнего уровня на 9,2%.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 60,5% заболевших – дети.
Показатели заболеваемости выше среднеобластного фиксируется в Богдановичском городском округе, в Сухоложском районе, ЗАТО Свободном, Североуральском городском округе.
В Екатеринбурге также отмечается высокий уровень заболеваемости. Почти 17 тысяч случаев болезни за неделю, что выше уровня минувшей недели на 11,2% и выше многолетнего уровня на 3,4%.
Напомним, что в середине месяца Роспотребнадзор сообщал о 27,4 тысячи заболевших за неделю.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 60,5% заболевших – дети.
Показатели заболеваемости выше среднеобластного фиксируется в Богдановичском городском округе, в Сухоложском районе, ЗАТО Свободном, Североуральском городском округе.
В Екатеринбурге также отмечается высокий уровень заболеваемости. Почти 17 тысяч случаев болезни за неделю, что выше уровня минувшей недели на 11,2% и выше многолетнего уровня на 3,4%.
Напомним, что в середине месяца Роспотребнадзор сообщал о 27,4 тысячи заболевших за неделю.
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