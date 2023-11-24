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Малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в Екатеринбург

13.28 Понедельник, 27 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двухлетнюю малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга»,

– говорится в сообщении ведомства.


Напомним, что за двухлетней девочкой должна была следить ее старшая сестра, пока родители были на работе, но школьница уснула. В это время малышка каким-то образом выбралась на улицу и, уйдя довольно далеко от дома, упала в снегу. Сколько она оставалась без помощи – неизвестно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:33 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
21:24 Начало недели в Свердловской области будет тёплым
20:37 В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка
19:44 На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД
19:12 Резинка на шее едва не погубила екатеринбургскую дворняжку
17:24 Два человека погибли на ЕКАД и пострадал несовершеннолетний ребёнок
16:28 Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде
13:48 День матери Екатеринбургский зоопарк отметит экскурсией по семьям своих питомцев
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