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Малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двухлетнюю малышку из Серова, которая получила сильное обморожение, перевезли в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Напомним, что за двухлетней девочкой должна была следить ее старшая сестра, пока родители были на работе, но школьница уснула. В это время малышка каким-то образом выбралась на улицу и, уйдя довольно далеко от дома, упала в снегу. Сколько она оставалась без помощи – неизвестно.
«Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга»,
– говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что за двухлетней девочкой должна была следить ее старшая сестра, пока родители были на работе, но школьница уснула. В это время малышка каким-то образом выбралась на улицу и, уйдя довольно далеко от дома, упала в снегу. Сколько она оставалась без помощи – неизвестно.
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