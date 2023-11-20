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В больницу Краснотурьинска поступила с обморожением двухлетняя девочка из Серова
Фото: Вечерние ведомости
В больницу Краснотурьинска поступила двухлетняя девочка из Серова с сильным обморожением конечностей. Она находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел накануне, 23 ноября. Как сообщает местное издание «Заря Урала» со ссылкой на свой источник, девочку экстренно госпитализировали медики территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске. По данным собеседника портала, несчастный случай произошел, когда малышка оставалась со своей старшей сестрой в частном доме, пока родители были на работе.
Девочку без признаков сердцебиения и дыхания обнаружил на снегу ее папа, который вернулся домой на обед, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По факту произошедшего Серовская городская прокуратура организовала проверку.
Инцидент произошел накануне, 23 ноября. Как сообщает местное издание «Заря Урала» со ссылкой на свой источник, девочку экстренно госпитализировали медики территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске. По данным собеседника портала, несчастный случай произошел, когда малышка оставалась со своей старшей сестрой в частном доме, пока родители были на работе.
«По одной из версий, старшая сестра, приглядывающая за малолетней, уснула. Малышка каким-то образом открыла входную дверь, которая затем захлопнулась. Сколько ребенок провел на морозе – неизвестно»,
– говорит источник.
Девочку без признаков сердцебиения и дыхания обнаружил на снегу ее папа, который вернулся домой на обед, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По факту произошедшего Серовская городская прокуратура организовала проверку.
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