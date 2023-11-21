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В Кольцово сел самолет Superjet 100 в ливрее Государственного Эрмитажа
Фото: Юрий Ломакин
В Екатеринбурге сегодня начинаются «Дни Эрмитажа». По этому случаю в Екатеринбург из Санкт-Петербурга прибыл рейс авиакомпании «Россия» с логотипом Государственного Эрмитажа и изображением скифского оленя на борту.
«Дни Эрмитажа» продлятся в уральской столице до 3 декабря. В центре «Эрмитаж – Урал» и главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств в эти даты поочередно откроются три выставочных проекта – «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», «Художники Уральских заводов» и «Исполиновы горы».
Отмечается, что главным событием должна стать выставка, посвященная личности Екатерины I, на которой хотят представить около 150 экспонатов, связанных с ее жизнью и окружением. Она приурочена к 300-летию Екатеринбурга.
Кроме того, в рамках «Дней Эрмитажа» будут проходить мастер-классы для реставраторов и эрмитажный лекторий.
«Дни Эрмитажа» продлятся в уральской столице до 3 декабря. В центре «Эрмитаж – Урал» и главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств в эти даты поочередно откроются три выставочных проекта – «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», «Художники Уральских заводов» и «Исполиновы горы».
Отмечается, что главным событием должна стать выставка, посвященная личности Екатерины I, на которой хотят представить около 150 экспонатов, связанных с ее жизнью и окружением. Она приурочена к 300-летию Екатеринбурга.
Кроме того, в рамках «Дней Эрмитажа» будут проходить мастер-классы для реставраторов и эрмитажный лекторий.
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В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
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