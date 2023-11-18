В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря появится возможность увидеть экспонаты, привезенные из Государственного Эрмитажа. В их числе портреты Екатерины I и Петра I.В рамках «Дней Эрмитажа» в Центре «Эрмитаж – Урал» и главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств поочередно откроются три выставочных проекта, а также пройдут мастер-классы для реставраторов и эрмитажный лекторий.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, главным событием должна стать выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», приуроченная к 300-летию основания Екатеринбурга. Ее организовали при поддержки Фонда святой Екатерины. Выставка будет посвящена личности Екатерины I, на которой хотят представить около 150 экспонатов, связанных с ее жизнью и окружением.Также в залах главного здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств также откроется выставочный проект «Художники уральских заводов Искусство второй половины XIX – начала XX века», которая объединит в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев.В рамках выставки одного шедевра, ставшей традиционной для «Дней Эрмитажа», будет экспонироваться картина «Исполиновы горы» Каспара Давида Фридриха (1774–1840).