Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»

12.37 Вторник, 21 ноября 2023
Фото предоставлено отделом продвижения Екатеринбургского музея изобразительных искусств
В Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря появится возможность увидеть экспонаты, привезенные из Государственного Эрмитажа. В их числе портреты Екатерины I и Петра I.

В рамках «Дней Эрмитажа» в Центре «Эрмитаж – Урал» и главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств поочередно откроются три выставочных проекта, а также пройдут мастер-классы для реставраторов и эрмитажный лекторий.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, главным событием должна стать выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», приуроченная к 300-летию основания Екатеринбурга. Ее организовали при поддержки Фонда святой Екатерины. Выставка будет посвящена личности Екатерины I, на которой хотят представить около 150 экспонатов, связанных с ее жизнью и окружением.

Также в залах главного здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств также откроется выставочный проект «Художники уральских заводов Искусство второй половины XIX – начала XX века», которая объединит в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев.


Екатеринбургский музей изобразительных искусств


В рамках выставки одного шедевра, ставшей традиционной для «Дней Эрмитажа», будет экспонироваться картина «Исполиновы горы» Каспара Давида Фридриха (1774–1840).


Екатеринбургский музей изобразительных искусств


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Два десятка мультиков от студентов УГАХУ покажут на «Кинопробе»
18 ноября 2023
Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
15 ноября 2023
Экскурсия памяти Галины Старовойтовой пройдёт в Музее Бориса Ельцина
16 ноября 2023
В Екатеринбурге организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу на Луначарского, 17
13 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увлечения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
11:59 В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
11:41 Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
11:00 Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
10:32 Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
10:09 Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
09:22 Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
21:07 Крупный пожар произошёл на свердловской маслобойне
20:36 В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
19:44 ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники
19:07 Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге
18:32 На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные
17:44 В Нижнем Тагиле с переломом голеней попал в больницу угодивший под машину школьник
17:05 В мэрии Екатеринбурга заявили о готовности коммунальщиков к сильным снегопадам
16:32 В Верхней Пышме вынесли приговор подсудимому, пытавшемуся передать наркотики в зале суда
15:55 Более 900 свердловских малышей появились на свет благодаря ЭКО в 2023 году
Все новости Свердловской области
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
11:03 Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
17:03 Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
16:46 В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку
Все новости России и мира
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увлечения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
11:59 В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
11:41 Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
11:00 Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
10:32 Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
10:09 Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
09:22 Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
21:07 Крупный пожар произошёл на свердловской маслобойне
20:36 В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
19:44 ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники
19:07 Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге
18:32 На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK