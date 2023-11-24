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День матери Екатеринбургский зоопарк отметит экскурсией по семьям своих питомцев
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
Сегодня в Екатеринбургском зоопарке пройдёт экскурсия «Семейные истории». Она приурочена к Дню матери, который в мире отмечают 26 ноября.
Среди многочисленных питомцев зоопарка Екатеринбурга часто создаются крепкие семейные узы. Не редки и радостные события, связанные с появлением на свет малышей. К примеру, этим летом в зоопарке отмечали пополнение в семействе «медовых медведей» кинкажу.
Именно такие семьи с недавно родившимися малышами и увидят сегодня посетители зоопарка во время экскурсии «Семейные истории». Они узнают, как складывались взаимоотношения в каждой из этих «ячеек зоосообщества», и получат сведения о брачных традициях того или иного вида животных. Начало экскурсии в 15:00, место сбора — вольер белого медведя.
Для справки, День матери — международный праздник, который не имеет общепризнанной даты. В разных странах он отмечается в разные дни. Так, в Грузии он приходится на 3 марта, а в Польше — на 26 мая. Но большее количество государств отвело под День матери второе воскресене мая. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.
Среди многочисленных питомцев зоопарка Екатеринбурга часто создаются крепкие семейные узы. Не редки и радостные события, связанные с появлением на свет малышей. К примеру, этим летом в зоопарке отмечали пополнение в семействе «медовых медведей» кинкажу.
Именно такие семьи с недавно родившимися малышами и увидят сегодня посетители зоопарка во время экскурсии «Семейные истории». Они узнают, как складывались взаимоотношения в каждой из этих «ячеек зоосообщества», и получат сведения о брачных традициях того или иного вида животных. Начало экскурсии в 15:00, место сбора — вольер белого медведя.
Для справки, День матери — международный праздник, который не имеет общепризнанной даты. В разных странах он отмечается в разные дни. Так, в Грузии он приходится на 3 марта, а в Польше — на 26 мая. Но большее количество государств отвело под День матери второе воскресене мая. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.
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