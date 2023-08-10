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«Медовый медвежонок» родился в зоопарке Екатеринбурга

16.20 Пятница, 18 августа 2023
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com
В Екатеринбургском зоопарке родился детеныш «медового медведя» кинкажу. Посетители смогут увидеть малыша на втором этаже павильона «Южный».

Как рассказали в Екатеринбургском зоопарке, детеныш появился у молодой пары кинкажу в конце весны. Его назвали Лордом. Это третий детеныш пары кинкажу. Первенцем Лары и Леона стала девочка Лайма в 2021 году, которую перевезли в зоопарк Нижнего Новгорода. Второй детеныш Луис родился в прошлом году, он пока остается в Екатеринбурге.

В зоопарке отмечают, что кинкажу – большие сладкоежки, поэтому их прозвали «медовыми мишками». В дикой природе они без проблем добираются до меду Их плотный бурый мех вместе с толстой кожей защищают зверей от жара пчел, а цепки хвост и подвижные ступни позволяют перемещаться по веткам и даже повисать вверх ногами. Несмотря на медвежье прозвище кинкажу относится к семейству Енотовые.

«Кинкажу – ночные животных, день они проводят, отдыхая в дуплах. Увидеть их в зоопарке повезло даже не всем сотрудникам. Но разглядеть свисающую из домика ногу обычно удается»,

– добавили в зоопарке.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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