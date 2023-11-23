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Из-за снегопада в Свердловской области закрыли движение для грузовиков на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ввели еще одно ограничение на движение на Пермском тракте. Из-за обильных снежных осадков на протяжении всей трассы в регионе запретили проезжать грузовым автомобилям.
Ранее ГИБДД сообщало об ограничениях для грузовиков и автобусов на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово.
«Трасса Пермь – Екатеринбург (Р-242) закрыта для движения грузового транспорта на всем протяжении в Свердловской области – со 160-го по 352-й километр, в связи с неблагоприятными погодными явлениями. До окончания непогоды»,
– сообщили в свердловском Уралуправтодоре.
Ранее ГИБДД сообщало об ограничениях для грузовиков и автобусов на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово.
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