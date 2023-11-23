Из-за снегопада в Свердловской области закрыли движение для грузовиков на Пермском тракте

– сообщили в свердловском Уралуправтодоре.

«Трасса Пермь – Екатеринбург (Р-242) закрыта для движения грузового транспорта на всем протяжении в Свердловской области – со 160-го по 352-й километр, в связи с неблагоприятными погодными явлениями. До окончания непогоды»,