Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово





– говорится в сообщении Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция информирует водителей о введении временного ограничения движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово с 1-го по 31-й километр в связи с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревдинском районе Свердловской области ГИБДД ввело запрет на движение по трассе Ревда – Дегтярск – Курганово для грузовиков и автобусов из-за рыхлого снега на дороге после сильного снегопада.Ограничения обещают снять после того, как дорогу приведут в порядок.