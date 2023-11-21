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Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ревдинском районе Свердловской области ГИБДД ввело запрет на движение по трассе Ревда – Дегтярск – Курганово для грузовиков и автобусов из-за рыхлого снега на дороге после сильного снегопада.
Ограничения обещают снять после того, как дорогу приведут в порядок.
«Госавтоинспекция информирует водителей о введении временного ограничения движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово с 1-го по 31-й километр в связи с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями»,
– говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Ограничения обещают снять после того, как дорогу приведут в порядок.
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