Метель поставила Екатеринбург в рекордные пробки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Никакие предупреждения о надвигающейся на уральскую столицу метели не спасли Екатеринбург он дорожно-транспортных происшествий и длиннющих пробок. У сервиса «Яндекс. Карты» не хватило шкалы, чтобы адекватно их оценить.Для Екатеринбурга большие дорожные пробки — явление довольно обыденное. «Третья столица», как-никак, куда уж без заторов на дорогах? Но всё же 10-бальные пробки по яндексовскому ранжиру случаются не часто. Сегодня, 21 ноября — как раз такой нечастый случай. Причём, наблюдались такие пробки разом по всему городу — и в центре, и на его окраинах.Сейчас, когда «час пик» чуть миновал, рассосались и пробки. До 9 баллов. По-прежнему «стоит» центр города, самые проезжие дороги Орджоникидзевского района, улицы Верх-Исетского и Чкаловского районов. Если приплюсовать сюда проблемы общественного транспорта, который нарекания вызывает и в более спокойные дни, можно считать, что передвигаться по городу на «своих двоих» гораздо быстрее, чем «на колёсах».Пробки в Екатеринбурге возникли в первую очередь из-за погодных условий. Они привели к дорожным авариям, которые ещё больше усугубили ситуацию на дорогах. Наконец, свою лепту внесли многочисленные перекрытия межгородских трасс и ограничения движения по ним. Сообщения о таких мерах безопасности поступают со многих частей Свердловской области. Жители областных населённых пунктов, которых метель и эти перекрытия застали в Екатеринбурге, пытаются искать альтернативные пути «отступления», ещё больше нагружая дороги, которые прежде особого наплыва автотранспорта не видывали.Такая же картина, скорее всего, ждёт нас и в ближайшие пару дней. Ведь синоптики предрекают продолжение обильных снегопадов, гололедицу и прочие кошмары автолюбителей.