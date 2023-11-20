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Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту издевательств над девушкой со второй группой инвалидности в Реже.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое подростками, на кадрах которого юноша ударяет девушку по лицу. По данному инциденту следственными органами и прокуратурой организованы проверки.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое подростками, на кадрах которого юноша ударяет девушку по лицу. По данному инциденту следственными органами и прокуратурой организованы проверки.
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