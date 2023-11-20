Свердловский губернатор поручил Минобразования проконтролировать ситуацию с талицкой школой

– говорится в телеграм-канале.

«В городе практически на пустом месте возник скандал. В декабре школу №55, где учатся 770 детей и где с 1969 года не делали капремонт, закроют на большую реконструкцию. Детей временно распределят по другим учебным заведениям, потому что во время работ в этой школе учиться будет небезопасно. Но с родителями детей никто нормально не поговорил, им не объяснили, как дети будут добираться до новых школ»,