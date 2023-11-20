Возрастное ограничение 18+
Свердловский губернатор поручил Минобразования проконтролировать ситуацию с талицкой школой
Фото: Вечерние ведомости
После обращения жителей Талицы к президенту по поводу ремонты 55-й школы губернатор Свердловской области поручил Минобразования взять ситуацию под контроль.
Об этом сообщает близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для прокола». По сведениям канала, Евгений Куйвашев также выразил недовольство администрацией Талицы.
Заявляется, что 500 учеников 1-8 классов переведут в школу искусств, которая находится в центре города. Остальных 270 учащихся 9-11 классов отправят в школу на окраине, куда их обещают отвозить на трех автобусах – двух от школы и одном от Минобразования.
Ранее прокуратура сообщала, что в школе учится примерно 650 детей.
Также Евгений Куйвашев, по данным телеграм-канала, потребовал от местной администрации провести с родителями учащихся 55-й школы собрания, чтобы согласовать маршруты автобусов. В случае нехватки выделенного транспорта его количество обещают увеличить.
Об этом сообщает близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для прокола». По сведениям канала, Евгений Куйвашев также выразил недовольство администрацией Талицы.
«В городе практически на пустом месте возник скандал. В декабре школу №55, где учатся 770 детей и где с 1969 года не делали капремонт, закроют на большую реконструкцию. Детей временно распределят по другим учебным заведениям, потому что во время работ в этой школе учиться будет небезопасно. Но с родителями детей никто нормально не поговорил, им не объяснили, как дети будут добираться до новых школ»,
– говорится в телеграм-канале.
Заявляется, что 500 учеников 1-8 классов переведут в школу искусств, которая находится в центре города. Остальных 270 учащихся 9-11 классов отправят в школу на окраине, куда их обещают отвозить на трех автобусах – двух от школы и одном от Минобразования.
Ранее прокуратура сообщала, что в школе учится примерно 650 детей.
Также Евгений Куйвашев, по данным телеграм-канала, потребовал от местной администрации провести с родителями учащихся 55-й школы собрания, чтобы согласовать маршруты автобусов. В случае нехватки выделенного транспорта его количество обещают увеличить.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
20 ноября 2023
20 ноября 2023
Свердловский губернатор назначил двух новых замминистров
14 ноября 2023
14 ноября 2023
У главы СК возникли вопросы к переводу детей с инвалидностью в ветхую школу в Полевском
17 ноября 2023
17 ноября 2023