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Екатеринбуржцам предложили самостоятельно прослушать аудиоспектакль по барельефу на Луначарского
Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО»
Екатеринбуржцам предлагают самостоятельно прослушать аудиоспектакль, посвященный барельефу по мотивам сказов Бажова на Луначарского, 17 и кварталу вокруг него, с помощью платформы IZI.Travel, предоставляющей аудиогид.
Напомним, что первая аудиоспектакль-прогулка по барельефу прошла в исторический День города, 18 ноября. Она была организована в рамках паблик-арт-программы «ЧО».
Сейчас погрузиться в атмосферу действия можно самостоятельно с помощью аудиогида, перейдя по ссылке, где также указан разработанный маршрут прогулки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля, работа над аудиоспектаклем велась несколько месяцев. Для этого энтузиасты работали с архивными данными.
Барельеф задумывался еще в 1970-е годы в качестве подарка к 250-летнию города, но не был закончен. Через панно его художник Александр Шубинский хотел раскрыть тему Урала через образы бажовских сказов и фигуры тружеников-горняков. Об этом он рассказывал в газете «Вечерний Свердловск».
Напомним, что первая аудиоспектакль-прогулка по барельефу прошла в исторический День города, 18 ноября. Она была организована в рамках паблик-арт-программы «ЧО».
Сейчас погрузиться в атмосферу действия можно самостоятельно с помощью аудиогида, перейдя по ссылке, где также указан разработанный маршрут прогулки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля, работа над аудиоспектаклем велась несколько месяцев. Для этого энтузиасты работали с архивными данными.
Барельеф задумывался еще в 1970-е годы в качестве подарка к 250-летнию города, но не был закончен. Через панно его художник Александр Шубинский хотел раскрыть тему Урала через образы бажовских сказов и фигуры тружеников-горняков. Об этом он рассказывал в газете «Вечерний Свердловск».
Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО»
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В Екатеринбурге организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу на Луначарского, 17
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