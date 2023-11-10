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В Екатеринбурге организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу на Луначарского, 17
Фото: предоставлено организаторами фестиваля «ЧО»
В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу по мотивам сказов Бажова на Луначарского, 17 и кварталу вокруг него.
Аудиоспектакль-прогулка пройдет в исторический День города, 18 ноября, на которой художники Катя Червонных и Степан Пантелеев расскажут о несостоявшемся подарке к 250-летию Екатеринбурга – панно по мотивам сказов Бажова, которое задумывали еще в 1970-е годы, но так и не закончили. В этом году барельефу исполнилось 50 лет.
Участие в прогулке-спектакле абсолютно бесплатно, но желающим необходимо зарегистрироваться. Место встречи назначено у новой скамейки, которую художники установили рядом с барельефом.
Начало прогулки в 12.00 с Луначарского, 17.
Аудиоспектакль-прогулка пройдет в исторический День города, 18 ноября, на которой художники Катя Червонных и Степан Пантелеев расскажут о несостоявшемся подарке к 250-летию Екатеринбурга – панно по мотивам сказов Бажова, которое задумывали еще в 1970-е годы, но так и не закончили. В этом году барельефу исполнилось 50 лет.
Участие в прогулке-спектакле абсолютно бесплатно, но желающим необходимо зарегистрироваться. Место встречи назначено у новой скамейки, которую художники установили рядом с барельефом.
«Она же станет символом объединения горожан и отправной точкой маршрута аудиоспектакля, который проведет участников по всем закоулкам. А его герои – жители квартала, где расположен барельеф, расскажут о себе и своей жизни»,
– рассказали организаторы.
Начало прогулки в 12.00 с Луначарского, 17.
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