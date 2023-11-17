Макет Екатеринбурга 1733 года весом в тонну появился на Плотинке

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Макет города из бронзы установили на Плотинке в Екатеринбурге. Сообщается, что это точная передача исторического облика поселения в 1733 году. Макет создали историки УрФУ при поддержке Российского научного фонда.Сообщается, что сам макет весит тонну, а постамент для него – 16 тонн.«Макет размером 2,9 х 2,6 м выполнен из бронзы и размещен на двухсоставном постаменте из гранита, добытого на Камбулатовском месторождении. Вес макета – одна тонна, постамента – 16 тонн, – сообщил управляющий партнер архитектурного бюро «Плотинка» Илья Шекера. — При производстве макета использована современная технология фотополимерной 3D-печати для каждого уникального объекта. Технология была выбрана для передачи максимальной детализации архитектурной застройки, благодаря которой можно увидеть текстуры материалов и покрытий, используемых при строительстве зданий. Несмотря на то, что производственный цикл предусматривает пять переделов производства, в ходе которых детализация объектов уменьшается, на итоговом изделии все равно можно разглядеть даже диагональные опоры деревянных дверей».В пресс-службе УрФУ подчеркнули, что облик города создавался реконструкторами максимально точно.