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В столице Урала пропала 15-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В столице Урала пропала 15-летняя Полина Гайнулина. Ее ищут уже пятый день. В последний раз она была дома 12 ноября, и с тех пор там не появлялась. В ее поисках участвуют полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми волосами и зелеными волосами. На момент пропажи была одета в черную куртку с капюшоном средней длины, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят обращаться по телефону (343)-356-42-07.
По данным URA.RU, девочка ранее уже уходила из дома без предупреждения родителей. Известно также то, что пропавшая выходит на связь, но не говорит, где находится.
Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми волосами и зелеными волосами. На момент пропажи была одета в черную куртку с капюшоном средней длины, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят обращаться по телефону (343)-356-42-07.
По данным URA.RU, девочка ранее уже уходила из дома без предупреждения родителей. Известно также то, что пропавшая выходит на связь, но не говорит, где находится.
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