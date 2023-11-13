В столице Урала пропала 15-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала пропала 15-летняя Полина Гайнулина. Ее ищут уже пятый день. В последний раз она была дома 12 ноября, и с тех пор там не появлялась. В ее поисках участвуют полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв».Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми волосами и зелеными волосами. На момент пропажи была одета в черную куртку с капюшоном средней длины, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят обращаться по телефону (343)-356-42-07.По данным URA.RU, девочка ранее уже уходила из дома без предупреждения родителей. Известно также то, что пропавшая выходит на связь, но не говорит, где находится.