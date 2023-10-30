Сорвался консилиум по вопросу предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА





– сказала Яна Бахтина. «Подписывая бумаги о согласии на проведения консилиума, мы указывали, что будут участвовать законные представители и все их представители. Дмитрий Влодавец просто отключился от консилиума сказав, что присутствовать должны только медицинские сотрудники. Мы в очередной раз увидели отношение взрослых людей к маленькому пациенту, который нуждается в помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 7 ноября, по распоряжению Минздрава России на базе ГАУЗ СО ОДКБ Екатеринбурга должен был пройти консилиум трех федеральных центров по вопросу предоставления лекарства трехлетнему Мише Бахтину с СМА.Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, невролог Дмитрий Влодавец, представлявший НИКИ педиатрии имени Вельтищева отключился от консилиума заявив, что не будет участвовать в консилиуме с людьми, которые не являются медицинскими сотрудниками. После него отключились НЦЗД и РДКБ Москвы.Сейчас родители мальчика ждут официального ответа от сотрудников федеральных центров, которые сорвали консилиум. Они также уведомили Минздрав о том, что произошло. По словам Бахтиных, представители ведомства были в недоумении от отказа федеральных центров участвовать в консилиуме, поскольку все его участники, в том числе представители семьи, были согласованы с замминистра здравоохранения России Евгенией Котовой, давшей разрешение.