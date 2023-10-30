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Сорвался консилиум по вопросу предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 7 ноября, по распоряжению Минздрава России на базе ГАУЗ СО ОДКБ Екатеринбурга должен был пройти консилиум трех федеральных центров по вопросу предоставления лекарства трехлетнему Мише Бахтину с СМА.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, невролог Дмитрий Влодавец, представлявший НИКИ педиатрии имени Вельтищева отключился от консилиума заявив, что не будет участвовать в консилиуме с людьми, которые не являются медицинскими сотрудниками. После него отключились НЦЗД и РДКБ Москвы.
Сейчас родители мальчика ждут официального ответа от сотрудников федеральных центров, которые сорвали консилиум. Они также уведомили Минздрав о том, что произошло. По словам Бахтиных, представители ведомства были в недоумении от отказа федеральных центров участвовать в консилиуме, поскольку все его участники, в том числе представители семьи, были согласованы с замминистра здравоохранения России Евгенией Котовой, давшей разрешение.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, невролог Дмитрий Влодавец, представлявший НИКИ педиатрии имени Вельтищева отключился от консилиума заявив, что не будет участвовать в консилиуме с людьми, которые не являются медицинскими сотрудниками. После него отключились НЦЗД и РДКБ Москвы.
«Подписывая бумаги о согласии на проведения консилиума, мы указывали, что будут участвовать законные представители и все их представители. Дмитрий Влодавец просто отключился от консилиума сказав, что присутствовать должны только медицинские сотрудники. Мы в очередной раз увидели отношение взрослых людей к маленькому пациенту, который нуждается в помощи»,
– сказала Яна Бахтина.
Сейчас родители мальчика ждут официального ответа от сотрудников федеральных центров, которые сорвали консилиум. Они также уведомили Минздрав о том, что произошло. По словам Бахтиных, представители ведомства были в недоумении от отказа федеральных центров участвовать в консилиуме, поскольку все его участники, в том числе представители семьи, были согласованы с замминистра здравоохранения России Евгенией Котовой, давшей разрешение.
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