Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области запустили телеграм-бота по социальной газификации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области запустили в телеграм «бота-газовика», который должен давать ответы на актуальные вопросы по программе социальной газификации и помогать с подачей заявки на подключение к газу.
Телеграм-бота разработал ЦУР Свердловской области совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ, рассказали в департаменте информационной политики области.
Ранее для удобства в регионе создали интерактивную карту, с помощью которой жители региона могут проверить, когда дом по указанному адресу планируют подключать к газу. На сайте с картой также можно подать заявку.
Напомним, недавно свердловские власти расширили список оборудования, покупают и устанавливают которое за счет средств областного бюджета в рамках программы льготной газификации.
Телеграм-бота разработал ЦУР Свердловской области совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ, рассказали в департаменте информационной политики области.
Ранее для удобства в регионе создали интерактивную карту, с помощью которой жители региона могут проверить, когда дом по указанному адресу планируют подключать к газу. На сайте с картой также можно подать заявку.
Напомним, недавно свердловские власти расширили список оборудования, покупают и устанавливают которое за счет средств областного бюджета в рамках программы льготной газификации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН
10 ноября 2023
10 ноября 2023