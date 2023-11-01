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Свердловские власти расширили список оборудования по программе льготной газификации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти расширили список оборудования, покупают и устанавливают которое за счет средств областного бюджета в рамках программы льготной газификации.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в перечень субсидированного оборудования были добавлены уличные термоблоки, комбинированные газоэлектрические плиты и духовые шкафы. Отмечается, что только за последние девять месяцев около 2,3 тысячи семей и одиноко проживающих жителей Свердловской области получили субсидии на газификацию домовладений.
Общая сумма субсидий, выделенных по программе льготной газификации в текущем году, превысила 224 миллиона рублей.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в перечень субсидированного оборудования были добавлены уличные термоблоки, комбинированные газоэлектрические плиты и духовые шкафы. Отмечается, что только за последние девять месяцев около 2,3 тысячи семей и одиноко проживающих жителей Свердловской области получили субсидии на газификацию домовладений.
«Из них 1758 заявителей получили компенсацию до 100 тысяч рублей, 511 человек – до 175 тысяч рублей, 28 свердловчанам компенсировано до 250 тысяч рублей»,
– рассказали в ДИПе.
Общая сумма субсидий, выделенных по программе льготной газификации в текущем году, превысила 224 миллиона рублей.
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