Свердловские власти расширили список оборудования по программе льготной газификации





– рассказали в ДИПе. «Из них 1758 заявителей получили компенсацию до 100 тысяч рублей, 511 человек – до 175 тысяч рублей, 28 свердловчанам компенсировано до 250 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти расширили список оборудования, покупают и устанавливают которое за счет средств областного бюджета в рамках программы льготной газификации.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в перечень субсидированного оборудования были добавлены уличные термоблоки, комбинированные газоэлектрические плиты и духовые шкафы. Отмечается, что только за последние девять месяцев около 2,3 тысячи семей и одиноко проживающих жителей Свердловской области получили субсидии на газификацию домовладений.Общая сумма субсидий, выделенных по программе льготной газификации в текущем году, превысила 224 миллиона рублей.