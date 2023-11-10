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В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в первой половине новой недели в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха, даже по ночам, на большей части области будет оставаться плюсовой.
В понедельник, 13 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -1…-6°C. Днем -1…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -1…-3°C, днем +2…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 ноября, в регионе облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…-3°C, Днем +1…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, днём дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью 0…+2°C, днем +4…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 15 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2°C. Днем 0…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 13 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -1…-6°C. Днем -1…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -1…-3°C, днем +2…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 ноября, в регионе облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…-3°C, Днем +1…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, днём дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью 0…+2°C, днем +4…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 15 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2°C. Днем 0…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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В Свердловской области ожидается потепление
06 ноября 2023
06 ноября 2023