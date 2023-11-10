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В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура

17.42 Воскресенье, 12 ноября 2023
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в первой половине новой недели в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха, даже по ночам, на большей части области будет оставаться плюсовой.

В понедельник, 13 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -1…-6°C. Днем -1…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -1…-3°C, днем +2…+4°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.

Во вторник, 14 ноября, в регионе облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…-3°C, Днем +1…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.

В столице Урала облачно, днём дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью 0…+2°C, днем +4…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.

В среду, 15 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3…+2°C. Днем 0…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева / Вечерние ведомости © Вечерние ведомости


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17:42 В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
16:38 Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
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14:59 Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
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11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
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