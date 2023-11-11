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Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Юго-Запада второй день подряд собираются в парке 50-летия ВЛКСМ, чтобы показать, что эта зелёная зона им небезразлична. Накануне они прошлись шествием по периметру парка, а сегодня вместе с активистами сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» приняли участие в наполнении «Карты деревьев» – это проект создан для сохранения информации о количестве и реальном состоянии деревьев в городе, чтобы защитить зелёные насаждения от необоснованной вырубки.
Деревья считали на участке с кадастровым номером 66:41:0403001:13 – именно его несколько лет назад вычленили из парка и отдали в пользование Училищу олимпийского резерва №1, которое сейчас заявило о планах строительства на участке трёх зданий – общежития, административно-хозяйственного корпуса и медико-восстановительного центра.
На мероприятие пришло несколько десятков человек. Со стороны за ними наблюдали полицейские. Обошлось без задержаний – хотя накануне стало известно, что прокуратура Екатеринбурга решила выписать предостережение одной из местных жительниц, которую посчитала организатором несанкционированной акции.
Некоторые екатеринбуржцы кроме подсчёте деревьев решили заодно прибраться в парке – было собрано несколько мешков с мусором. Сегодня вечером активисты пообещали озвучить итоги подсчёта деревьев – должно определиться число зелёных насаждений, которые в случае строительства общежития придётся вырубить.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Деревья считали на участке с кадастровым номером 66:41:0403001:13 – именно его несколько лет назад вычленили из парка и отдали в пользование Училищу олимпийского резерва №1, которое сейчас заявило о планах строительства на участке трёх зданий – общежития, административно-хозяйственного корпуса и медико-восстановительного центра.
Помимо непосредственно подсчёта деревья измеряли и фиксировали на фото.
На мероприятие пришло несколько десятков человек. Со стороны за ними наблюдали полицейские. Обошлось без задержаний – хотя накануне стало известно, что прокуратура Екатеринбурга решила выписать предостережение одной из местных жительниц, которую посчитала организатором несанкционированной акции.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Некоторые екатеринбуржцы кроме подсчёте деревьев решили заодно прибраться в парке – было собрано несколько мешков с мусором. Сегодня вечером активисты пообещали озвучить итоги подсчёта деревьев – должно определиться число зелёных насаждений, которые в случае строительства общежития придётся вырубить.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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