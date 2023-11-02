Екатеринбург проснулся в субботнем тумане

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Социальные сети екатеринбуржцев, несмотря на раннее утро для выходного дня, наполняются фотографиями «невидимости» городских объектов. Что-то похожее на туман накрыло уральскую столицу.Уральский Гидрометцентр сообщает, что влажность в «городе бесов» аж 90 процентов. Сегодня ожидается до плюс четырех градусов.При этом в социальных сетях некоторые пишут, что туман накрыл не только сам Екатеринбург, но и трассы рядом. Так что бдительность при поездках в другие уральские города необходимо соблюдать.