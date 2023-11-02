Дорожников обязали возместить ремонт «убитой» об екатеринбургскую дорогу машины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Больше года добивался екатеринбуржец возмещения ущерба, который получил его автомобиль, попав в дорожную выбоину. В итоге суд всё же признал за дорожниками обязанность оплатить мужчине ремонт и экспертизы.«Травмы» машина истца получила в апреле 2022 года, когда двигалась по улице Патриса Лумумбы в жилом районе «Вторчермет» Чкаловского административного района Екатеринбурга. Несмотря на невысокую скорость «Мазды 6», встретившаяся на пути выбоина наделала серьёзных бед — оказались поломаны оба колеса с левой стороны иномарки.Позже, при установлении обстоятельств происшествия, сотрудниками ГИБДД были взяты размеры выбоины. Её глубина составила 13 сантиметров, длина —100 сантиметров, а ширине — 60. Размер же устранения наделанных выбоиной проблем составил более 133 тысяч. Эту сумму, плюс 10 тысяч за экспертизу автомастерской владелец машины подал к МБУ «Чкаловское ДЭУ», в чьём ведомстве находилась дорога со злополучной выбоиной. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил собственную экспертизу, которая сумму ремонта снизила до 120 тысяч. К тому же, суд посчитал, что 30 километров в час — слишком большая скорость на такой дороге, и вину за поломку автомобиля частично возложил на его водителя. Требования истца удовлетворили на 96 008 рублей. К этой сумме приплюсовали расходы по оплате услуг оценщика (7 192 рублей), расходы по оплате юридических услуг (21 576 рублей) и расходы по оплате государственной пошлины (2 783 рублей).На этом разбирательства не закончились. МБУ «Чкаловское ДЭУ» подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако, коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что именно дорожная служба не проследила за состоянием дороги и не предупредила водителей о возможных препятствиях. Решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.