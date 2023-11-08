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Ледовый городок в Екатеринбурге заработает 29 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге анонсировали открытие ледового города. Его торжественное открытие запланировано на 29 декабря, сообщают в пресс-службе администрации уральской столицы.
Главной темой городка станут образы произведений Александра Пушкина, чье 225-летие страна отметит в следующем году.
Кроме этого, традиционно на площади 1905 года будет установлена искусственная ель высотой в 30 метров, которую хотят украсить светящимися игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости поэта, а также золотыми шарами.
Отмечается, что новшеством в этом году станут концерты для взрослых, которые будут начинаться в 20.00. До этого времени будет действовать семейная программа с выступлениями творческих коллективов, которые будут повторяться дважды в день, в 14.00 и в 17.00.
Главной темой городка станут образы произведений Александра Пушкина, чье 225-летие страна отметит в следующем году.
«Центральной композицией городка станет остров Буян, берега которого будут омывать "волны" детского игрового лабиринта. Горки в виде корабликов, световая фигура "Бочка Гвидона", ледяная скульптура "Царевна Лебедь", белка в хрустальном тереме, 33 богатыря, – и это далеко не полный перечень великолепного новогоднего убранства»,
– рассказали в администрации.
Кроме этого, традиционно на площади 1905 года будет установлена искусственная ель высотой в 30 метров, которую хотят украсить светящимися игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости поэта, а также золотыми шарами.
Отмечается, что новшеством в этом году станут концерты для взрослых, которые будут начинаться в 20.00. До этого времени будет действовать семейная программа с выступлениями творческих коллективов, которые будут повторяться дважды в день, в 14.00 и в 17.00.
«Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится примерно до 03.00 1 января»,
– заявили в мэрии.
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