Ледовый городок в Екатеринбурге заработает 29 декабря





– рассказали в администрации. «Центральной композицией городка станет остров Буян, берега которого будут омывать "волны" детского игрового лабиринта. Горки в виде корабликов, световая фигура "Бочка Гвидона", ледяная скульптура "Царевна Лебедь", белка в хрустальном тереме, 33 богатыря, – и это далеко не полный перечень великолепного новогоднего убранства»,





– заявили в мэрии. «Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится примерно до 03.00 1 января»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге анонсировали открытие ледового города. Его торжественное открытие запланировано на 29 декабря, сообщают в пресс-службе администрации уральской столицы.Главной темой городка станут образы произведений Александра Пушкина, чье 225-летие страна отметит в следующем году.Кроме этого, традиционно на площади 1905 года будет установлена искусственная ель высотой в 30 метров, которую хотят украсить светящимися игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости поэта, а также золотыми шарами.Отмечается, что новшеством в этом году станут концерты для взрослых, которые будут начинаться в 20.00. До этого времени будет действовать семейная программа с выступлениями творческих коллективов, которые будут повторяться дважды в день, в 14.00 и в 17.00.