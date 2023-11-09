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В столице Урала могут построить мусороперерабатывающий завод
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала на Широкой Речке, в Мичуринском могут построить мусороперерабатывающий завод. Это следует из опубликованного администрацией города постановления о проведении общественных обсуждений по этому вопросу.
Известно, что инвестором хочет выступить ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов. Мусороперерабатывающее предприятие планируют построить на улице Евгения Савкова, 45. Предполагается, что завод будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.
Местным жителям идея строительства предприятия рядом с их домами не понравилось. Под анонсом общественных обсуждений екатеринбуржцы оставили почти 600 комментариев, большинство из которых негативные. Люди опасаются неблагоприятных последствий для экологии и перегрузки единственной дороги ведущей в район, которая имеет по одной полосе движения в каждую сторону.
Кроме этого, люди отмечают, что рядом находятся школы и детский сад, которые и без того, по их словам, страдают от строительного завода. Родители опасаются за здоровье своих детей.
Известно, что инвестором хочет выступить ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов. Мусороперерабатывающее предприятие планируют построить на улице Евгения Савкова, 45. Предполагается, что завод будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.
Местным жителям идея строительства предприятия рядом с их домами не понравилось. Под анонсом общественных обсуждений екатеринбуржцы оставили почти 600 комментариев, большинство из которых негативные. Люди опасаются неблагоприятных последствий для экологии и перегрузки единственной дороги ведущей в район, которая имеет по одной полосе движения в каждую сторону.
«Против постройки данного сооружения в обозначенном районе. Помимо возможного загрязнения воздуха и почвы – куча мусоровозов, которые будут ещё больше нагружать и разрушать без того перегруженную дорогу»,
– пишет один из местных жителей.
Кроме этого, люди отмечают, что рядом находятся школы и детский сад, которые и без того, по их словам, страдают от строительного завода. Родители опасаются за здоровье своих детей.
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