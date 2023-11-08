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Глава СК потребовал доклад по факту травмирования мальчика в свердловском санатории
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки санатория «Талый ключ» в Артемовском районе Свердловской области, где сотрудники не обращали внимание на травмы восьмилетнего мальчика.
Ранее сообщалось о том, что восьмилетний мальчик вернулся из детского лагеря свердловского санатория в синяках. Воспитатели якобы скрывали от родителей ребенка его состояние и не показывали мальчика медикам.
По факту случившегося прокуратура также проводит проверку.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее сообщалось о том, что восьмилетний мальчик вернулся из детского лагеря свердловского санатория в синяках. Воспитатели якобы скрывали от родителей ребенка его состояние и не показывали мальчика медикам.
По факту случившегося прокуратура также проводит проверку.
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Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
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