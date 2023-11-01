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Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о пренебрежении здоровьем восьмилетнего мальчика, который получил травмы в детском лагере санатория «Талый ключ» в Артемовском районе.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, противоправные действия в отношении подростка совершались в период с 18 октября по 3 ноября. Однако известно об этом стало только сейчас. По словам родителей, им не рассказывали о том, что происходило в лагере.
Ранее портал «ЕАН» сообщал о восьмилетнем мальчике, который вернулся домой после «отдыха» в санатории в синяках. Ребенок рассказал родителям, что он дважды ушибся 28 октября во время дискотеки и потом 1 ноября в вовремя игры. Однако несмотря на полученные травмы сотрудники лагеря по неизвестным причинам не рассказывали об этом родителям и не показывали ребенка медикам.
Также, со слов школьника, один воспитателей ставил его в упор лежа, несмотря на то что правая кисть мальчика была ранее травмирована укусом собаки. Воспитатели лагеря эту информацию опровергли.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, противоправные действия в отношении подростка совершались в период с 18 октября по 3 ноября. Однако известно об этом стало только сейчас. По словам родителей, им не рассказывали о том, что происходило в лагере.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего, проверит достоверность опубликованной информации. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников санатория»,
– заявили в ведомстве.
Ранее портал «ЕАН» сообщал о восьмилетнем мальчике, который вернулся домой после «отдыха» в санатории в синяках. Ребенок рассказал родителям, что он дважды ушибся 28 октября во время дискотеки и потом 1 ноября в вовремя игры. Однако несмотря на полученные травмы сотрудники лагеря по неизвестным причинам не рассказывали об этом родителям и не показывали ребенка медикам.
Также, со слов школьника, один воспитателей ставил его в упор лежа, несмотря на то что правая кисть мальчика была ранее травмирована укусом собаки. Воспитатели лагеря эту информацию опровергли.
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