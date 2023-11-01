Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории

– заявили в ведомстве.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего, проверит достоверность опубликованной информации. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников санатория»,