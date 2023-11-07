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Ученики екатеринбургской школы №22 на Уралмаше переодеваются на улице
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ученики екатеринбургской школы №22 на улице Красных Партизан, 4 вынуждены переодеваться на улице из-за того, что в коридорах и раздевалке не хватает места.
Об этом сообщает «Четвертый канал» в «Телеграм», ссылаясь на местную жительницу. По словам женщины, на общешкольном собрании не раз поднимали эту проблему, но администрация школы так и не предприняла никаких мер.
Напомним, что ранее из 22-й школы массово уволились учителя.
Об этом сообщает «Четвертый канал» в «Телеграм», ссылаясь на местную жительницу. По словам женщины, на общешкольном собрании не раз поднимали эту проблему, но администрация школы так и не предприняла никаких мер.
Напомним, что ранее из 22-й школы массово уволились учителя.
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