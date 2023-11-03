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Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Вчера, 5 ноября, вечером жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние, полюбоваться которым можно было даже из уральской столицы.
Запечатлеть одно из красивейших природных явлений удалось читателю «Вечерних ведомостей» из поселка Буланаш.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что в воскресенье началась одна из сильнейших за последние годы магнитных бурь. Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли в этот день достигла уровня G3, характеризующегося как «сильный». Самый сильный уровень имеет обозначение G5.
В связи с этим ученые предупредили о вероятном ухудшении коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Запечатлеть одно из красивейших природных явлений удалось читателю «Вечерних ведомостей» из поселка Буланаш.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что в воскресенье началась одна из сильнейших за последние годы магнитных бурь. Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли в этот день достигла уровня G3, характеризующегося как «сильный». Самый сильный уровень имеет обозначение G5.
В связи с этим ученые предупредили о вероятном ухудшении коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
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