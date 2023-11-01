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Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы

16.32 Воскресенье, 5 ноября 2023
Фото: Юлия Кольтенберг
Журавли — птицы теплолюбивые, поэтому на зиму с уральских территорий перелетают в южные края. Но у двух журавлей в этом году покинуть Свердловскую область из-за травм не получилось.

Одного из травмированных журавлей обнаружили в голом поле возле Сухого Лога. Местная жительница озаботилась судьбой одинокой птицы, обречённой на гибель. Она бросила клич среди знакомых и общими усилиями сухоложцы отловили травмированного пернатого.
Спасённому журавлю дали кличку Пловик. А вскоре у него появилась подружка Милаша. Её нашли тоскующей в одиночестве на карьере города Богаднович. У этой птицы тоже оказалось сломанным крылом.

Милашу и Пловика перевезли в реабилитационный центр Полевского, — пишет ресурс 66.RU. Там их откормят и подлечат. Если птицы снова смогут «встать на крыло», их выпустят в свободный полёт с наступлением тёплого сезона. Но эту зиму им придётся провести на Урале, в неволе.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
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13:58 Помогающим в ЧП медикам и санавиации открыли памятник в Екатеринбурге
12:14 15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами
11:38 Центр Екатеринбурга перекрыт из-за крестного хода 4 ноября
11:00 В торговых центрах Екатеринбурга делают прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В
10:17 28-летняя девушка скончалась в аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень
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