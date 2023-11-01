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Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
Фото: Юлия Кольтенберг
Журавли — птицы теплолюбивые, поэтому на зиму с уральских территорий перелетают в южные края. Но у двух журавлей в этом году покинуть Свердловскую область из-за травм не получилось.
Одного из травмированных журавлей обнаружили в голом поле возле Сухого Лога. Местная жительница озаботилась судьбой одинокой птицы, обречённой на гибель. Она бросила клич среди знакомых и общими усилиями сухоложцы отловили травмированного пернатого.
Спасённому журавлю дали кличку Пловик. А вскоре у него появилась подружка Милаша. Её нашли тоскующей в одиночестве на карьере города Богаднович. У этой птицы тоже оказалось сломанным крылом.
Милашу и Пловика перевезли в реабилитационный центр Полевского, — пишет ресурс 66.RU. Там их откормят и подлечат. Если птицы снова смогут «встать на крыло», их выпустят в свободный полёт с наступлением тёплого сезона. Но эту зиму им придётся провести на Урале, в неволе.
Одного из травмированных журавлей обнаружили в голом поле возле Сухого Лога. Местная жительница озаботилась судьбой одинокой птицы, обречённой на гибель. Она бросила клич среди знакомых и общими усилиями сухоложцы отловили травмированного пернатого.
Спасённому журавлю дали кличку Пловик. А вскоре у него появилась подружка Милаша. Её нашли тоскующей в одиночестве на карьере города Богаднович. У этой птицы тоже оказалось сломанным крылом.
Милашу и Пловика перевезли в реабилитационный центр Полевского, — пишет ресурс 66.RU. Там их откормят и подлечат. Если птицы снова смогут «встать на крыло», их выпустят в свободный полёт с наступлением тёплого сезона. Но эту зиму им придётся провести на Урале, в неволе.
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