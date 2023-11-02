За прошлогодний потоп жительнице Режа частично возместили стоимость ремонта квартиры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Реже закончились судебные тяжбы по делу о квартирном потопе, который случился год назад в одном из жилых домов. Истица через суд требовала от соседей сверху возместить ей немалую стоимость ремонта.Потом в ноябре 2022 года в режевской квартире произошёл из-за поломки стиральной машины. Воды из аппарата потекла на пол, а оттуда просочилась в квартиру ниже, где и наделала бед. Испорченными оказались подвесной потолок, обои, пенопластовые плинтусы. Стоимость ремонта после разверзшихся «хлябей» потянула почти на сотню: эксперт насчитал 99 471 рублей. Но владелица «дырявой» стиральной машины согласилась заплатить только 3 тысячи. Чтобы стребовать от неё оставшуюся сумму «затопленная» соседка обратилась в суд.Режевской городской суд после собственной экспертизы стоимость ремонта установил вдвое меньшую — 49 570 рублей. Однако, после присуждения выплаты компенсации морального ущерба, судебных расходов и возмещения оплаты госпошлины общая сумма, стребованная с ответчиков почти достигла изначально запрашиваемой: соседей сверх суд обязал выплатить женщине почти 84 тысячи рублей.