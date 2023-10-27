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Синоптики предупредили о гололедице в выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о гололедице, которая образуется на свердловских дорогах уже в грядущие выходные. Всему виной температурные перепады.
В субботу, 4 ноября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -7…-2°C, днем -4…+1°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек., местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ночью -4…-2°C, днем -2…0°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек., порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 5 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, днем -4…+1°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-5°C, днем -2…0°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 4 ноября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -7…-2°C, днем -4…+1°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек., местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ночью -4…-2°C, днем -2…0°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек., порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 5 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, днем -4…+1°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-5°C, днем -2…0°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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