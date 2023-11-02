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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 4 ноября
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре до 4 ноября. Спасатели предупреждают, что завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица.
Напоминаем, что при возникновении ЧП следует обращаться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров»,
– сообщили в МЧС.
Напоминаем, что при возникновении ЧП следует обращаться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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