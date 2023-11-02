Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 4 ноября

– сообщили в МЧС.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров»,