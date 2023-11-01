Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 3 ноября





– объяснили в МЧС. «При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ГУ МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в грядущую пятницу, 3 ноября.Спасатели рекомендуют по возможности ограничить дальние поездки и парковаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ненадежных фасадов зданий.Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».