В больницах Свердловской области ввели масочный режим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В больницах Свердловской области на фоне сезонного подъема заболеваемости для профилактики распространения внутрибольничных инфекций и ОРВИ вводят масочный режим.Соответствующий приказ подписали накануне, 1 ноября 2023 года. Согласно документу, маски обязаны носить не только сотрудники больниц, но и пациенты. Вместе с этим в областном Минздраве всех нуждающихся в первичной медико-санитарной помощи просят записываться на прием к врачу дистанционно – через цифровые сервисы или по телефону регистратурыРанее Роспотребнадзор сообщал о завершении сезона заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Свердловской области. За последнюю неделю число новых случаев снизилось на 46,5 %.