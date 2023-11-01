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В Екатеринбурге на Уралмаше в дома вернули холодную воду

13.56 Четверг, 2 ноября 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после коммунальной аварии в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича в домах меньше, чем за сутки, восстановили холодное водоснабжение.

Ранее в авариной службе «Орджоникидзевской УЖК», обслуживающей дома в данном районе, обещали начать раскопки с утра четверга, 2 ноября. Сегодня, 3 ноября, примерно к 13.00 холодная вода вернулась в дома. Кроме этого, со слов местных жителей, с утра во двор был организован подвоз воды.

Напомним, что коммунальная авария произошла в районе №29Б по проспекту Космонавтов в первой половине дня, после чего ближе к вечеру в пяти домах пропало холодное водоснабжение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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